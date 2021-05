Lắp camera giám sát xe tải, camera giám sát xe khách đâu là giải pháp tối ưu cho chủ phương tiện?

Navicom Việt Nam ra mắt hệ thống camera giám sát xe tải, xe khách chuyên dụng. Hệ thống camera giám sát xe tải, xe khách chuyên dụng của Navicom có ưu điểm vượt trội hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường là được sản xuất bằng vật liệu cao cấp, có khả năng chịu nhiệt cao, chống nước, chống rung lắc, có khóa an toàn để giảm thiểu tác động từ bên ngoài. Hệ thống camera xe tải, xe khách của Navicom sử dụng server chất lượng cao đặt tại Việt Nam đảm bảo tốc độ xem và tải dữ liệu cao gấp 05 lần so với các sản phẩm tương tự trên thị trường.