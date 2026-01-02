Video
Lãnh đạo báo Dân trí tham quan Trường Đại học Cửu Long

Chiều 2/1, lãnh đạo báo Dân trí tham quan cơ sở vật chất Trường Đại học Cửu Long sau khi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông toàn diện thành công với đơn vị này.
Đọc thêm : Báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long ký kết thoả thuận hợp tác