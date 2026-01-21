Video
Làng K’Ho ngoại ô Đà Lạt rực hồng mùa mai anh đào

Những ngày đầu tháng Chạp, mai anh đào nở rộ dọc các tuyến đường và trước cổng nhà ở thôn Đưng K’Si, xã Lạc Dương, tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa vùng ngoại ô Đà Lạt.
