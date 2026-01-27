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Lan Phương xúc động nhớ giai đoạn đầu trở lại đóng phim hậu sinh con

Trong buổi họp báo ra mắt phim "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương bật khóc khi nhớ về khoảng thời gian trở lại phim trường sau khi sinh con.
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