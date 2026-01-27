Lan Phương sau ly hôn chồng Tây: "Tôi vui vẻ, đủ lo 3 mẹ con cuộc sống ổn"

Sau biến cố hôn nhân đổ vỡ, Lan Phương trở lại màn ảnh với một diện mạo mới: Điềm tĩnh hơn, mạnh mẽ và đầy năng lượng tích cực.

Trong dự án phim ngắn chất lượng cao của VFC - Đồng hồ đếm ngược - nữ diễn viên đảm nhận một vai diễn được kỳ vọng sẽ để lại nhiều dấu ấn, không chỉ bởi màu sắc tâm lý phức tạp mà còn ở sự tự nhiên trong diễn xuất sau những trải nghiệm riêng tư nhiều sóng gió.

Dịp này, Lan Phương đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với phóng viên về vai diễn mới, hành trình làm nghề sau đổ vỡ hôn nhân, cũng như cuộc sống hiện tại trong vai trò một người mẹ đơn thân.

Diễn viên Lan Phương thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở sự kiện họp báo ra mắt phim "Đồng hồ đếm ngược", mới đây tại Hà Nội.

"Sự kiểm soát của tôi là lành mạnh"

Điều gì khiến chị nhận lời tham gia phim ngắn “Đồng hồ đếm ngược”? Có ý kiến cho rằng vai diễn này có nhiều điểm tương đồng với vai trước đó của chị, nhất là ở tính cách có phần “điên rồ” và cực đoan?

- Đây là dự án đầu tiên tôi nhận được sau 2 năm mang bầu và sinh em bé, trước cả phim Gió ngang khoảng trời xanh. Bản thân rất trân trọng từng cơ hội đến với mình.

Lúc đó, cuộc sống riêng của tôi có nhiều vấn đề cần xử lý, nên công việc là cơ hội để tôi bước ra khỏi thực tại, quên đi những vấn đề cá nhân và hóa thân vào một người khác.

Khi chỉ cần nghĩ về vấn đề của nhân vật thay vì của mình, tôi thấy nhẹ đầu hơn rất nhiều. Đó là lý do tôi nhận vai.

Về sự giống nhau, đúng là nhìn sơ qua thì 2 nhân vật đều có chút cực đoan và không hoàn toàn chính diện để khán giả thương ngay.

Tuy nhiên, họ rất khác nhau từ xuất thân, tình yêu cho đến cách hành xử. Nhân vật này “điên” theo cách riêng và chơi theo luật chơi của cô ấy, nên tôi nghĩ khán giả sẽ không thấy bị trùng lặp với vai diễn trước.

Lan Phương xúc động nhớ giai đoạn đầu trở lại đóng phim hậu sinh con (Video: Cẩm Tiên).

Nhân vật trong phim của Lan Phương có ham muốn kiểm soát rất mạnh. Ngoài đời, chị cũng là người mạnh mẽ, vậy chị có xu hướng mang tính cách “kiểm soát” đó vào cuộc sống của mình?

- Tôi nghĩ mỗi người đều cũng có nhu cầu kiểm soát mọi thứ theo ý mình, vì ai cũng mong muốn đạt được mục tiêu về gia đình và công việc tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ những người có rối loạn tính cách hoặc độc hại thì sự kiểm soát mới trở nên cực đoan.

Sự kiểm soát của tôi là lành mạnh: Đảm bảo các con ăn uống lành mạnh, đi học an toàn và sinh hoạt đúng giờ giấc. Đó là cách nuôi dạy con tốt nhất để mang lại sự an toàn cho trẻ. Trong công việc, tôi kiểm soát cách diễn của mình sao cho phù hợp với nhân vật và ý đồ đạo diễn.

Sự mạnh mẽ thật sự không cần đến việc kiểm soát người khác. Những người nội tâm vững vàng sẽ hiểu rõ cái gì thuộc về mình. Ngược lại, những người thiếu sót hoặc khao khát quyền lực mới cần kiểm soát để cảm thấy mình có quyền, và đó là sự độc hại.

Nữ diễn viên khoe thần thái tươi tắn, rạng rỡ sau biến cố hôn nhân.

Trong trailer phim "Đồng hồ đếm ngược", có cảnh nhân vật của Lan Phương thân mật với bạn diễn nam. Chị có ngại nếu các con xem được cảnh này?

- Thật ra trong phim, những cảnh đó chỉ dừng lại ở mức đối chất và một nụ hôn lên vai để thể hiện sự khó đoán của nhân vật, chứ không có cảnh "nóng" hay dung tục.

Tôi sử dụng lợi thế về hình thể và kỹ năng múa để diễn tả sự gợi cảm, chứ không cần phải hở hang. Hiện tại, các bé nhà tôi đi ngủ rất sớm, khoảng 19h30-20h15 tối là đã lên giường, nên các con cũng không xem phim giờ vàng.

Tôi thường chuẩn bị tâm lý cho con trước khi đi quay xa. Gần đây, tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn với bé lớn về công việc của mẹ, cho con xem những hình ảnh vui vẻ tại phim trường để con hiểu hơn.

Sau những biến cố trong 2 năm qua, chị Lan Phương sắp xếp cuộc sống và thời gian cho các con như thế nào?

- Hiện tại, tôi dành khá nhiều thời gian cho con vì các dự án phim gần đây thường ngắn. Tôi có thể quay vài hôm rồi lại dành trọn thời gian cho gia đình. Bản thân cũng đọc nhiều sách về nuôi dạy con để tìm ra phương pháp phù hợp.

Trước đây, tôi từng vô tình trút áp lực lên con khi quá mệt mỏi, nhưng giờ đã học được cách bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện và lắng nghe con trong mọi hoàn cảnh.

Khi tìm được sự cân bằng và giải quyết được các vấn đề tâm lý, tôi thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều để vừa phát triển sự nghiệp, vừa chăm sóc và chữa lành cho chính mình và các con.

Khi quyết định trở lại là chính mình, tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự". Diễn viên Lan Phương

Lan Phương cảm thấy bản thân thay đổi ra sao sau quá trình tự chữa lành và quay lại với công việc?

- Tôi thấy thoải mái và vui vẻ hơn, dù mọi việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc do phiên tòa phúc thẩm chưa diễn ra.

Khi quyết định trở lại là chính mình, tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự. Cảm giác được là mình giúp tôi diễn xuất hay hơn, không còn phải gồng mình lên như trước nữa.

Những áp lực và gánh nặng trước kia đôi khi ảnh hưởng đến diễn xuất, nhưng giờ đây sự tự nhiên đã quay trở lại.

Hiện tại, Lan Phương cho biết chị diễn xuất tự nhiên khi trở lại.

"Tôi phải tự mình mạnh mẽ vì các con"

Ai là người đã ở bên cạnh và hỗ trợ chị vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua?

- Chủ yếu là tôi phải tự mình mạnh mẽ vì các con. Bên cạnh đó, tôi có sự hỗ trợ từ các bạn trợ lý, kế toán đã làm việc cùng mình nhiều năm.

Gần đây, bản thân cũng mở lòng chia sẻ nhiều hơn với đoàn làm phim. Đặc biệt, 2 con chính là nguồn động lực lớn nhất. Bé nhỏ giống như một “viên thuốc chữa lành”, mỗi khi căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy con là tôi quên hết mệt mỏi.

Chuyện chăm sóc con cái giữa Lan Phương và chồng cũ hiện được phân chia như thế nào?

- Hiện tại, việc chồng cũ gặp con vẫn diễn ra đúng như thỏa thuận từ thời điểm ly thân. Do ở gần nhà tôi, mỗi sáng anh ấy đến gặp con khi con lên xe buýt của trường. Buổi tối sau giờ làm, anh cũng yêu cầu gặp con khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Cuối tuần, anh đưa 2 con về nhà mình chơi.

Thời gian còn lại, tôi là người trực tiếp chăm sóc các con mọi mặt: Từ ăn uống, tắm rửa, học hành đến vui chơi, đọc sách, trò chuyện cùng con, đồng thời đảm bảo các con ngủ nghỉ đúng giờ buổi tối và đi học đúng giờ. Vì chưa đến phiên phúc thẩm nên hiện tại chưa có gì thay đổi.

Nhìn lại 1 năm đã qua, Lan Phương cho biết, đó là một năm “hồi sinh”, chị được trở lại là chính mình.

Lan Phương có gặp áp lực về kinh tế không?

- Hiện 3 mẹ con tôi vẫn ổn. Dù không có các dự án lớn như trước, tôi vẫn có các hợp đồng quảng cáo liên tục, đủ để lo cho 3 mẹ con một cuộc sống ổn định.

Nhìn lại năm vừa qua, Lan Phương đánh giá đó là một năm như thế nào?

- Đó là một năm “hồi sinh”, một năm tôi được trở lại là chính mình. Dù đầy nước mắt và biến động, đó vẫn là dấu mốc quan trọng giúp tôi nhận ra nhân sinh quan cũ không còn đúng nữa.

Tôi đã dũng cảm thay đổi để tốt cho bản thân và các con.

Chị có hối hận khi công khai câu chuyện cá nhân không? Và chị có thông điệp gì muốn chia sẻ?

- Tôi không hối hận. Khi công khai câu chuyện của mình, tôi nhận được rất nhiều chia sẻ từ những người - cả phụ nữ lẫn đàn ông - đang mắc kẹt trong các mối quan hệ độc hại.

Nhiều người không dám thoát ra vì sợ hãi, thiếu tài chính, vì con hoặc định kiến xã hội. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ là động lực để họ tin rằng mình có thể làm được và tìm lại cuộc sống. Tôi cũng mong xã hội sẽ có cái nhìn công bằng hơn.

Thay vì chỉ tôn vinh những cuộc hôn nhân hạnh phúc, chúng ta nên ghi nhận sức mạnh của những ông bố, bà mẹ đơn thân lành mạnh.

Đó là những người dám chịu trách nhiệm một mình, nỗ lực chữa lành tổn thương tâm lý để không truyền lại sự tiêu cực cho con cái, và mang đến cho con sự phát triển lành mạnh về cảm xúc, tinh thần - nền tảng vô cùng quan trọng cho sự phát triển của một đứa trẻ. Đối với tôi, đó mới là sức mạnh thực sự.

Cảm ơn Lan Phương vì những chia sẻ!

Ảnh: Cẩm Tiên