Video
video cùng chuyên mục

Lan Phương trong phim "Đồng hồ đếm ngược"

Lan Phương diễn như "lên đồng" với vai Kiều Thơ trong phim giờ vàng VTV.
Đọc thêm : Lan Phương nói về vai diễn "hoá điên" ở phim VTV: Tôi không sợ bị ghét