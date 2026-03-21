Lan Phương nói về vai diễn "hoá điên" ở phim VTV: Tôi không sợ bị ghét

Diễn viên Lan Phương đang gây chú ý khi vào vai Kiều Thơ trong phim Đồng hồ đếm ngược trên sóng giờ vàng. Nhân vật Thơ là một người phụ nữ giàu có, quyền lực, mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, có ham muốn kiểm soát cực đoan. Thơ coi đàn ông là một thú vui giải trí và mục tiêu của cô là Chiến (Bình An thủ vai).

Tạo hình của Lan Phương trong phim "Đồng hồ đếm ngược" (Ảnh: VTV).

Trong những tập gần đây, khi Chiến muốn rút lui chuyện tình cảm, Thơ nổi cơn ghen tuông. Cô giam giữ Chiến, tra tấn tinh thần, bắt cóc Minh Anh - bạn gái Chiến (Yến My thủ vai) để uy hiếp, thậm chí theo dõi cả mẹ của Chiến nhằm ép anh phải quay lại.

Kiều Thơ thừa nhận mình là người cả thèm chóng chán, thường nhanh chóng chấm dứt các mối quan hệ, nhưng việc Chiến bỏ trốn đã khiến tham vọng chiếm hữu và hủy hoại trong cô trỗi dậy.

Trong một số phân cảnh được chia sẻ, chi tiết Kiều Thơ nổi điên thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Không chỉ thể hiện sự uất ức của nhân vật, nữ diễn viên còn gây ấn tượng với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói dồn nén và những cơn bùng nổ cảm xúc đầy kịch tính.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lan Phương cho biết, chị thấy nhân vật Kiều Thơ rất thú vị và quái đản. Nữ diễn viên cho rằng, mình may mắn khi khán giả phản ứng với nhân vật Kiều Thơ chứ không phải "ném đá" Lan Phương.

"Đây là dự án truyền hình đầu tiên của tôi sau gần 2 năm vắng bóng vì sinh con gái thứ 2 nên tôi thấy rất đặc biệt. Vào tháng 7/2025, khi đạo diễn Bùi Tiến Huy mời, tôi chưa thích nhân vật này ngay nhưng lúc đọc kịch bản, tôi thấy thích dần Kiều Thơ. Tôi không sợ bị ghét khi đóng phản diện", Lan Phương nói.

Nữ diễn viên kể rằng, để vào vai Kiều Thơ, chị phải diễn sao cho nhân vật này có sự quyến rũ, nổi loạn. Lan Phương đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu trang phục, tính cách phù hợp với nhân vật.

Chị chia sẻ thêm: "Kiều Thơ là người ái kỷ, thích được người khác phục tùng, tung hô nên tôi có thêm trải nghiệm về nhân vật mới này. Tôi hy vọng thông qua vai Kiều Thơ, khán giả sẽ hiểu và quan tâm hơn đến dạng nhân cách này. Để nếu có gặp ngoài đời, chúng ta có thể tránh xa hoặc có thể đối phó với những người như Thơ...".

Lan Phương và Bình An ở hậu trường phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Lan Phương, thời gian qua chị gặp biến cố hôn nhân, bản thân đang sắp xếp lại cuộc sống của mình và 2 con.

"Tôi mong chờ đến ngày thật sự bình yên, tự do, tự tại nuôi con và sống theo cách của mình. Hiện tại, tôi vẫn thoải mái, mạnh mẽ, hạnh phúc chăm sóc các con và làm công việc bản thân yêu thích", nữ diễn viên bộc bạch.

Trải qua thăng trầm trong hôn nhân nhưng chị luôn tin vào những điều đẹp đẽ của cuộc sống. "Một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc là ước mơ của rất nhiều người, trong đó có tôi", chị bộc bạch.

Trước đó, ngày 19/3, nữ diễn viên đã đến tòa nhận giấy hoãn phiên phúc thẩm ly hôn với chồng người Anh tên David Duffy.

Cảnh diễn của Lan Phương trong phim "Đồng hồ đếm ngược" (Video: VTV).