Lấn làn vượt ẩu, xe 7 chỗ lao thẳng vào ô tô con

Hai xe tránh nhau về cùng một phía đã dẫn tới va chạm đối đầu nghiêm trọng, khiến cả hai ô tô hư hỏng nặng.
