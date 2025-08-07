Video
Lấn làn ngược chiều để vượt, xe tải đâm ngã người đi bộ

Tình huống diễn ra vào ngày 6/8 trên quốc lộ 23, đoạn qua xã Mê Linh, Hà Nội.
