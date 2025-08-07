Lấn làn ngược chiều để vượt, xe tải đâm người đi bộ ngã nhào

Tình huống diễn ra vào ngày 6/8 trên quốc lộ 23, đoạn qua xã Mê Linh, Hà Nội, và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Lấn làn ngược chiều để vượt, xe tải đâm ngã người đi bộ (Video: Minh Thuân).

Cả Luật Giao thông đường bộ 2008 trước đây và Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 mới đều có các điều, khoản quy định rằng ngay cả ở nơi không có vạch kẻ, người điều khiển phương tiện vẫn cần chú ý quan sát, nếu thấy người đi bộ, đoàn người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ để nhường.

Vượt xe khác khi đang có người đi bộ sang đường cũng là phạm luật.

Thậm chí, ngay cả trong trường hợp đang đi theo tín hiệu đèn xanh mà thấy có người đi bộ sang đường thì người điều khiển ô tô, xe máy cũng phải giảm tốc độ và nhường đường (Khoản 4 Điều 11 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024).

Nếu phạm lỗi không nhường đường cho người đi bộ thì người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, còn người điều khiển mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự có thể bị phạt 1-2 triệu đồng (theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Về quy định đối với việc đi bộ sang đường, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay.

"Trong tình huống này, ô tô tải đã vượt ẩu; không phải cứ đường có vạch đứt là có thể thoải mái vượt, mà phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn. Về phía người đi bộ cũng chủ quan thiếu quan sát và không tuân thủ quy định phải giơ tay ra tín hiệu khi qua đường", tài khoản Minh Quân bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nick Lê Dũng bổ sung: "Người đi bộ đeo tai nghe thì khó nghe thấy tiếng còi, cũng dễ mất tập trung; sang đường chỉ nhìn mỗi một bên là không đủ, nhất là khi đi bộ sang đường từ vị trí khuất. Ô tô thì vượt ẩu. Tóm lại tôi thấy cả hai đều sai, may là vẫn có cơ hội sửa chữa"..

Trong khi đó, nick Nguyễn Thắng nêu ý kiến: "Người đi bộ sang đường nhìn hướng bên kia là đúng rồi, vì nếu các xe đều đi đúng luật thì đó mới là hướng xe đi tới mà, đâu ngờ gặp xe tải lấn làn vượt ẩu như vậy".