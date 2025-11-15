Video
Lan Khuê gây chú ý với mái tóc cam nổi bật, thần thái ấn tượng

Tại đêm diễn thứ 3 của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025, Lan Khuê xuất hiện với mái tóc cam nổi bật và đảm nhiệm vai trò vedette trong bộ sưu tập của CEM.
