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Lần đầu tiên Su-34 Nga thả bom lượn FAB-500T sử dụng bộ UMPK-PD

Cảnh quay đầu tiên ghi lại hình ảnh máy bay chiến đấu Su-34 Nga thả bom lượn FAB-500T sử dụng bộ UMPK-PD, oanh tạc mục tiêu Ukraine.
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