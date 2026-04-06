Chiến sự Ukraine 6/4: Lực lượng Kiev rút lui ở Kharkov và Sumy

Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga thả số lượng bom lượn cao kỷ lục

Trong tháng 3, Nga đã thả số lượng bom lượn (bom dẫn đường) lớn nhất xuống Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo ngày 3/4.

Lực lượng Moscow đã phóng 7.987 quả bom lượn trong tháng trước - nhiều hơn 1.500 quả so với kỷ lục trước đó vào tháng 2. Họ cũng đã thực hiện 115.000 cuộc tập kích bằng pháo binh, bao gồm 2.834 đợt phóng pháo phản lực đa nòng (MLRS).

"Do không đạt được những thành công như mong muốn ở mặt trận, quân đội Nga đang cố gắng gây áp lực bằng cách tăng số lượng các cuộc không kích", Bộ Quốc phòng cho biết.

Bom lượn dẫn đường, mặc dù có tầm hoạt động ngắn hơn tên lửa, nhưng lại rẻ hơn. Chúng được phóng từ máy bay phía sau chiến tuyến - trong lãnh thổ Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Moscow - nằm ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine.

Theo các chuyên gia, chúng gần như không thể bị bắn hạ do cấu tạo bằng sắt nặng và xu hướng tiếp cận với tốc độ cực nhanh và từ độ cao lớn, không giống như tên lửa hành trình hay UAV.

Nhưng Ukraine đã có thể triển khai các thiết bị gây nhiễu để chuyển hướng bom lượn khỏi mục tiêu. Trong "trò chơi mèo vờn chuột" điển hình của chiến tranh, Nga đã nâng cấp vũ khí để vượt qua các thiết bị gây nhiễu vào năm ngoái, buộc Ukraine phải phát triển một thiết bị gây nhiễu mới trong năm nay.

Nhưng không chỉ các cuộc tấn công bằng bom lượn gia tăng. Nga cũng đã phóng kỷ lục 1.000 UAV trong vòng 24 giờ vào ngày 23-24/3, bao gồm một cuộc tấn công hàng loạt hiếm hoi vào ban ngày.

Tổng cộng, Nga đã phóng gần 6.500 UAV trong tháng 3. Không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow có ý định giảm tốc độ, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian bị gác lại sau khi chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra.

Lần đầu tiên Su-34 Nga thả bom lượn FAB-500T sử dụng bộ UMPK-PD (Video: Telegram).

Ukraine tuyên bố Nga đã mất hơn 1,3 triệu quân

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 5/4, Nga đã mất 1.304.550 binh sĩ (bao gồm cả chết và bị thương) kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào ngày 24/2/2022. Con số này bao gồm 1.180 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.839 xe tăng, 24.350 xe chiến đấu bọc thép, 87.355 xe và bồn nhiên liệu, 39.439 khẩu pháo, 1.719 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.338 tổ hợp phòng không, 435 máy bay, 350 trực thăng, 219.443 UAV, 33 tàu chiến và 2 tàu ngầm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không tiết lộ tổn thất của mình với lý do bí mật tác chiến.

Mặc dù các quan chức Ukraine hiếm khi công bố số liệu, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói với đài truyền hình Pháp ngày 4/2 rằng ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến đấu kể từ khi bắt đầu xung đột, ngoài ra còn nhiều người khác được xếp vào diện mất tích (MIA).

Cường độ UAV và giao tranh của Nga đã khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc thu hồi thi thể của các binh sĩ tử trận, vốn cần thiết cho việc xác nhận ADN.

Các báo cáo của các viện nghiên cứu độc lập phương Tây đều nhất trí rằng thương vong của Nga vượt xa tổn thất của Ukraine, với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính tỷ lệ là "khoảng 2,5:1 hoặc 2:1".

Một báo cáo của CSIS hồi tháng 1 cho biết Ukraine có thể đã chịu tổn thất từ ​​500.000 đến 600.000 người từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2025, trong đó từ 100.000 đến 140.000 người được cho là đã thiệt mạng trong chiến đấu (KIA).

Nga không bình luận về các con số thống kê của Ukraine và phương Tây.

Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: AFP).

Nga và Ukraine "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, các báo cáo gần đây cho thấy quân đội Nga (RFAF) đã đạt được những bước tiến đáng kể về lãnh thổ tại tỉnh Zaporizhia. Bằng chứng hình ảnh được định vị địa lý xác nhận những thắng lợi lớn gần Huliaipilske.

Tại cánh tây Zaporizhia, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát của họ ở trung tâm Stepnogorsk. Tình hình cũng vẫn căng thẳng ở Novoyakovlevka, nơi lực lượng Kiev đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất ở phía nam ngôi làng, theo kênh Rybar.

Đồng thời, tình hình đang diễn biến rất năng động xung quanh Ternuvate, với cả hai bên tham gia vào các hoạt động tấn công để giành lợi thế chiến lược. Các mô hình xung đột tương tự cũng được quan sát thấy ở Dobropilia và Konstantinovka. Điều kiện thời tiết được cải thiện đã tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc giao tranh dữ dội, đánh dấu sự khởi đầu cuộc tấn công mùa xuân của Nga.

Lực lượng Moscow đã phóng UAV Geran và pháo phản lực vào các mục tiêu ở khu vực tiền tuyến của đối phương. Một loạt vụ nổ cũng xảy ra ở Mykolaiv và gần các thành phố cảng ở vùng Odessa. Hình ảnh về UAV Geran tập kích một cơ sở dầu khí gần Akhtyrka cũng xuất hiện trên mạng.

Quân đội Ukraine đã tập kích vào cơ sở hạ tầng dân sự và một nhà máy lọc dầu ở vùng Nizhny Novgorod, trong khi ở Donetsk, một số vụ nổ gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Một tàu chở hàng khô chở lúa mì đã bị chìm ở biển Azov sau một cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái, khiến 3 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Nga đang gia tăng áp lực dọc toàn bộ chiến tuyến

Theo kênh Readivka, quân đội Nga duy trì thế chủ động ở các khu vực trọng yếu của chiến tuyến và liên tục chuyển hóa các thắng lợi chiến thuật cục bộ thành sự phá hủy có hệ thống các tuyến phòng thủ của đối phương.

Đây là một chiến lược đã được thiết lập tốt, trong đó trinh sát và UAV phát hiện các vị trí và tuyến đường tiếp tế của Ukraine, sau đó, pháo binh, không quân và UAV FPV làm gián đoạn các cuộc đột phá của lực lượng dự bị đối phương, và các đơn vị xung kích củng cố các thành quả đạt được.

Đồng thời, các mục tiêu đang được hoàn thành: hình thành vùng đệm dọc biên giới, làm gián đoạn hậu cần của cụm đô thị Pokrovsk, phá hủy khung phòng thủ của nút giao Konstantinovsk - Kramatorsk, và gây áp lực lên các vị trí của AFU ở vùng Zaporizhia.

Trong tương lai gần, quân đội Nga có thể sẽ duy trì nhịp độ hiện tại: không ồn ào hay sử dụng vũ lực quá mức, mà tập trung vào việc mở rộng các thắng lợi chiến thuật thông qua những cuộc đánh phá vào lực lượng dự bị, hậu cần và các điểm phòng thủ của đối phương.

Ukraine rút lui ở Kharkov và Sumy

Tình hình ở khu vực biên giới giữa vùng Sumy và Kharkov vẫn căng thẳng. Tập đoàn quân hỗn hợp số 6 thuộc Cụm tác chiến phía Bắc, bao gồm Trung đoàn bộ binh cơ giới 82 của Sư đoàn bộ binh cơ giới 69, tiếp tục tấn công đồng thời ở nhiều khu vực. Ở một số khu vực, ghi nhận được những bước tiến lên tới 450m, trong khi ở một khu vực rộng hơn, ghi nhận được những bước tiến lên tới 1.200m mỗi ngày.

Việc chiếm được Mala Korchakivka và gây áp lực lên các khu vực Novodmitrivka, Nova Sich, Myropolye và Sukhodol cho thấy Nga đang dần thay đổi cấu hình mặt trận, buộc Bộ chỉ huy Kiev phải phân tán lực lượng và điều động thêm quân dự bị. Các cuộc tấn công đồng thời của RFAF vào những khu vực tập trung nhân lực và vũ khí ở khu vực biên giới đang làm giảm khả năng ổn định phòng thủ của đối phương.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng, "vùng đệm an ninh" ở Sumy và Kharkov được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Tại khu vực Kharkov, binh sĩ Nga không chỉ đẩy lùi đối phương khỏi biên giới quốc gia mà còn củng cố vị trí của mình dọc theo các tuyến tự nhiên. Một trong những sự kiện quan trọng là việc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 82 RFAF giải tỏa Verkhnyaya Pisarevka, đẩy lùi Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 58 AFU ra khỏi làng.

Các nỗ lực của Ukraine nhằm triển khai quân tiếp viện dọc theo tuyến đường Pechenegi - Bugayevka đã bị chặn đứng trước khi họ kịp tiếp cận.

Về phía Vovchansk, các nhóm xung kích Nga đang tiến qua các khu rừng và vùng ngoại ô. Tại khu vực Liptsov, việc phát quang các vành đai rừng vẫn tiếp tục. Tại Velykoburluk phía bắc Ambarnoye, AFU, gồm Lữ đoàn Xe tăng Độc lập số 3 và Lữ đoàn Cơ giới số 3 đang cố gắng phản công nhưng bất thành. Quân đội Nga liên tục phá hủy nòng cốt phòng thủ của Ukraine ở khu vực biên giới, tạo thành một vùng đệm khá sâu dọc theo biên giới.

Quân đội Nga liên tiếp giành chiến thắng, "vùng đệm an ninh" ở Kharkov được mở rộng đáng kể. Các vạch màu vàng là tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine (Ảnh: Readovka).

Căng thẳng leo thang tại Kupyansk

Cụm tác chiến phía Tây RFAF đang tăng cường áp lực tại các khu vực Petropavlivka, Kurilovka và Peschanoye, cũng như Kovsharovka. Họ đang kìm hãm lực lượng dự bị của Kiev và ngăn cản đối phương di chuyển tự do giữa Vovchansk, Sumy và Donbass. AFU buộc phải tăng cường phòng thủ, thiết lập thêm các tuyến công sự và củng cố vị trí bằng các đơn vị cơ giới, điều này cho thấy căng thẳng đang leo thang.

Dấu hiệu "hoảng loạn" của Ukraine ở Pokrovsk - Dobropilia

Khu vực Pokrovsk - Dobropilia vẫn là một trong những khu vực nhạy cảm nhất đối với lực lượng Kiev. Một nỗ lực tái triển khai một nhóm thiết giáp thuộc Trung đoàn xung kích độc lập 425 "Skala" của Ukraine đến Pokrovsk đã kết thúc bằng việc đoàn xe bị phá hủy trên đường đến Grishino, gây ra "sự hoảng loạn" trong giới lãnh đạo chính trị của Ukraine và làm leo thang xung đột giữa bộ chỉ huy quân sự và các chính trị gia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Dobropillia phía bắc Pokrovsk ngày 5/4. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, bao vây Bilitske, buộc Kiev có thể phải rút lui ngay lập tức (Ảnh: Readovka).

Phía Ukraine đã mất khả năng triển khai lực lượng một cách an toàn. Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Pokrovsk, tiến xuyên qua các vành đai rừng tiến tới Rodinske và Shevchenko. Sự vượt trội về UAV FPV của Nga đã hạn chế đáng kể việc sử dụng các phương tiện bọc thép của Ukraine và buộc đối phương phải hoạt động ngày càng nhiều theo các nhóm bộ binh nhỏ.

Đồng thời, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khu vực Grishino, phía bắc Novooleksandrivka và Vasilevka, cũng như gần Sergeyevka, với việc quân đội Nga đang từng bước phá hoại hệ thống hậu cần phía bắc của cụm đô thị Pokrovsk. Nếu áp lực này tiếp tục, tình hình của lực lượng đồn trú AFU sẽ ngày càng xấu đi.

Ukraine khó triển khai nhanh lực lượng tại Konstantinovka

Vị trí giao nhau giữa Konstantinovka và Kramatorsk chiếm một vị trí đặc biệt trong tình hình chung. RFAF liên tục phá hủy cơ sở hạ tầng tiếp tế dọc trục Konstantinovka - Druzhkovka - Kramatorsk, tước đoạt khả năng tái triển khai lực lượng nhanh chóng của đối phương. Thành công đáng kể nhất thuộc về các đơn vị của Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 8 RFAF, khi họ đã thiết lập vị trí tại khu công nghiệp Konstantinovka gần nút giao đường sắt của nhà máy luyện kim.

Đây không còn là một bước đột phá cục bộ vào "vùng xám" nữa, mà là việc chiếm giữ một cứ điểm cơ sở hạ tầng quan trọng, cung cấp cho các đơn vị xung kích sự yểm hộ, hậu cần và khả năng gia tăng áp lực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 5/4. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Các tòa nhà công nghiệp, kho chứa và mạng lưới đường sắt biến khu vực mà họ vừa chiếm được thành một khu vực tập kết hoàn chỉnh cho các bước tiến xa hơn. Việc lực lượng Kiev không thể đánh bật các nhóm xung kích Moscow trong những giờ đầu tiên quan trọng cho thấy sự suy yếu nghiêm trọng về cấu trúc vị trí của họ trong thành phố.

Các nỗ lực nhằm đánh lừa lực lượng Moscow bằng các cuộc tấn công từ các đơn vị thuộc Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 5 và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100 AFU không làm thay đổi bức tranh tổng thể: vành đai phòng thủ Konstantinovka ngày càng mất đi sự gắn kết.

Nga đạt thành công đáng kể ở nam Liman

Phía nam Liman, lực lượng Moscow đã đạt được thành công đáng kể, chiếm giữ Brusovka gần khúc quanh sông Seversky Donets. Cuộc đột phá này đã gây bất lợi cực kỳ lớn cho Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 33 AFU, vốn đang trông chờ một kịch bản khác cho cuộc tấn công của Nga. Kết quả là, tuyến phòng thủ bị đe dọa, và cùng với đó là khả năng giữ vững vị trí và rút lui có trật tự của đơn vị Kiev.

Một yếu tố khác làm trầm trọng thêm tình hình là việc phá hủy đập trên sông Seversky Donets gần Raigorodka, làm giảm đáng kể không gian tiếp tế và khả năng rút lui. Đây không còn chỉ là một thắng lợi về mặt chiến thuật của Nga, mà còn là tiền đề cho việc làm suy yếu hơn nữa lực lượng đối phương về mặt tác chiến.

Giao tranh ác liệt ở Liman, Nga đang cố gắng xâm nhập thành phố (Ảnh: Readovka).

Nga lật ngược thế cờ tại Zaporizhia

Tại khu vực Zaporizhia, Cụm tác chiến phía Đông RFAF, chủ yếu là Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ Độc lập số 64, đã kiểm soát được khu vực phòng thủ của đối phương, bao gồm cả Boykovo. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một khu vực kiên cố rộng hơn 5km2, cho phép họ tiến về phía Verkhnyaya Tersa và phía tây bắc Huliaipole.

Việc kiểm soát sông Gaichur tạo ra một cứ điểm thuận lợi và gia tăng áp lực lên sườn phía bắc của lực lượng Kiev. Đồng thời, các cuộc tấn công vào các khu vực Vozdvyzhevka, Huliaipole, Verkhnyaya Tersa, Volshebnoye và Myrnoye đang làm suy yếu hậu cần của AFU và gây khó khăn cho việc tái triển khai lực lượng dự bị. Ngay cả khi Ukraine cố gắng phản công theo từng nhóm nhỏ, cán cân tổng thể trong khu vực này cũng sẽ không nghiêng về phía họ.

Quân đội Nga lật ngược thế cờ, chặn đứng chiến dịch phản công của Ukraine ở Zaporizhia (Ảnh: Rybar).

Thế bế tắc ở Kherson

Trong khu vực Kherson, giao tranh vẫn bế tắc, nhưng hỏa lực phản pháo vẫn tiếp diễn dữ dội. Lực lượng Kiev tiếp tục tấn công các khu dân cư ở tả ngạn, bao gồm cả Oleshky, nhằm duy trì căng thẳng trên cơ sở hạ tầng dân sự và khu vực giới tuyến.

Đáp lại, Cụm tác chiến Dnipro RFAF đang tấn công các trận địa hỏa lực đã được xác định ở hữu ngạn, hạn chế hoạt động của pháo binh và UAV của Ukraine. Mặc dù khu vực này chưa cho thấy dấu hiệu của các cuộc cơ động lớn, nhưng việc giữ vững vị trí ổn định vẫn là một yếu tố quan trọng trong cấu hình tiền tuyến tổng thể.