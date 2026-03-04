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Lần đầu đi trực, sinh viên ngành Y vỡ mộng vì thực tế khác xa phim

Dẫu biết đời thực không như mơ, nhiều sinh viên ngành Y vẫn "vỡ mộng" khi tìm kiếm hình ảnh bác sĩ lung linh như trên phim truyền hình.
Đọc thêm : Lần đầu đi trực, sinh viên ngành Y vỡ mộng vì thực tế khác xa phim