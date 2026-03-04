Lần đầu đi trực, sinh viên ngành Y vỡ mộng vì thực tế khác xa phim

Nhiều sinh viên đến với ngành Y bằng một “bong bóng màu hồng” được thổi lên từ phim ảnh: phòng mổ sáng choang, bác sĩ bước ra với ánh mắt nghiêm nghị, hành động dứt khoát để cứu sống những bệnh nhân đang nguy kịch.

Nhưng khi đặt chân tới giảng đường và phòng thực hành, bong bóng bắt đầu... xẹp. Thực tế không có nhạc nền kịch tính, đầu tóc chải chuốt như trên phim, chỉ có những trang giáo trình dày cộp, lịch thi cử dày đặc, những tình huống "khó nhằn" khi phải thực hành tại các bệnh viện...

Nhiều sinh viên hụt hẫng nhận ra: Làm bác sĩ không chỉ cần đam mê, mà còn cần sức bền, kỷ luật và khả năng đối diện với thử thách. Chính khi "bong bóng màu hồng" tan biến, con đường đúng đắn nhất mới thực sự hiện ra.