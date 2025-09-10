Video
Lâm Thanh Mỹ chia sẻ về cảnh thân mật bên Hữu Vi trong "Khế ước bán dâu"

Trong phim, Lâm Thanh Mỹ đảm nhận vai Nhài - cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ, vô tình đối diện một "khế ước quỷ dữ".
