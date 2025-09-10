Lâm Thanh Mỹ kể hậu trường đóng cảnh thân mật bên Hữu Vi

Tối 9/9, buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Khế ước bán dâu tổ chức tại TPHCM, có sự tham gia đạo diễn Lê Văn Kiệt cùng dàn diễn viên Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh...

Khế ước bán dâu được truyền cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, thuộc thể loại kinh dị - tâm linh. Phim lấy bối cảnh cổ trang, xoay quanh Nhài (Lâm Thanh Mỹ) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ để rồi vô tình bị cuốn vào một “khế ước” với quỷ dữ.

Dàn diễn viên "Khế ước bán dâu" trong buổi công chiếu tối 9/9 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong buổi giao lưu với truyền thông trước đó, Lâm Thanh Mỹ cho biết, vai Nhài là thử thách hoàn toàn khác so với những nhân vật trước đây cô từng đảm nhận.

Nữ diễn viên gen Z phải hóa thân thành một người mẹ hết lòng vì chồng con và gia đình. Cô dành 2 tháng chuẩn bị cho vai diễn, tham gia nhiều buổi trao đổi cùng ê-kíp để phân tích kịch bản, học cách thể hiện dáng vẻ của người phụ nữ trong gia đình.

"Đó là trải nghiệm tôi chưa từng hình dung ở độ tuổi hiện tại. Ví dụ như những cảnh sinh con, chắc chắn tôi không thể hiểu rõ nên cần sự hướng dẫn của ê-kíp mới có thể hoàn thành", Lâm Thanh Mỹ cho hay.

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ về cảnh thân mật cùng Hữu Vi trong "Khế ước bán dâu" (Video: Bích Phương).

Trước câu hỏi về hậu trường cảnh thân mật với Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ thừa nhận từng chần chừ vì phim có nhiều cảnh nhạy cảm mà cô chưa từng thử sức. Tuy nhiên, ê-kíp đã trao đổi rất chi tiết để thuyết phục nữ diễn viên, tạo cho cô không khí thoải mái nhất trên trường quay.

"Đạo diễn Lê Văn Kiệt gặp riêng tôi, hỏi tôi có đủ thoải mái không và giải thích rõ cách quay để tôi yên tâm. Lúc ghi hình cảnh động phòng, ê-kíp hạn chế tối đa số lượng người xuất hiện ở hậu trường. Nhờ vậy, tôi mới có thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn này", cô chia sẻ.

Dàn diễn viên chia sẻ hậu trường những cảnh quay đặc biệt (Ảnh: Bích Phương).

Trong phim, nhân vật Định (Hữu Vi) - chồng của Nhài - cũng có phân cảnh lộ vòng ba ở tình huống động phòng sau lễ cưới. Đạo diễn Lê Văn Kiệt khẳng định cảnh "ánh mắt Nhài nhìn về cơ thể Định" này không phải nhằm mục đích câu khách.

"Tôi quay cảnh này ở góc nhìn của Nhài, một người phụ nữ mới vào đời, có trải nghiệm lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể một người đàn ông xa lạ. Do đó cảnh quay giúp khán giả hiểu hơn về tâm trạng của nữ chính", đạo diễn cho biết.

Về phía Hữu Vi, nam diễn viên cho biết anh không khó chịu khi phải lộ hình thể trước máy quay. Ngoài ra, Hữu Vi cũng nhấn mạnh anh đã tập luyện chăm chỉ để có ngoại hình săn chắc khi lên màn ảnh.

Khế ước bán dâu dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 12/9.