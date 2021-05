Làm rõ nghi vấn khai khống thiệt hại sau bão để nhận tiền hỗ trợ

Nhiều ngày qua, một số hộ dân ở xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã gửi đơn đến UBND huyện và các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ một số trường hợp không thiệt hại nhưng được hỗ trợ thiệt hại do bão số 12 năm 2017 gây ra.