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Lái tàu phanh khẩn cấp cứu mạng người đàn ông đang băng qua đường ray

Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, lái tàu Nguyễn Xuân Chính lập tức kéo còi, dùng phanh khẩn cấp để cả đoàn tàu dừng lại.
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