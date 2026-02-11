Thót tim cú phanh tàu cứu người đàn ông Phú Thọ thoát tử thần

Hoàn tất kiểm tra các thiết bị lần cuối, 10h15, lái tàu Nguyễn Xuân Chính (Xí nghiệp đầu máy Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) khởi động, cho tàu chở hàng mang số hiệu VNR D10H22 rời ga Yên Viên hướng về ga Lào Cai.

Lúc tàu gần qua khu vực ga Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ), thấy tín hiệu vẫy cờ của nhân viên trực gác thông báo đủ điều kiện an toàn, anh Chính tiếp tục hành trình.

"Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên xuất hiện, đang cố gắng bước qua đường ray. Từ khoảng cách 300m, tôi kéo còi, quyết định dùng phanh khẩn cấp nên may mắn không xảy ra va chạm", anh Chính nói với phóng viên Dân trí.

Đoàn tàu dừng lại khi người đàn ông đã bước sang bên kia đường ray (Ảnh: Chụp màn hình).

Hình ảnh anh lái tàu Nguyễn Xuân Chính hãm phanh khẩn cấp để tránh tai nạn được chia sẻ, nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Các ý kiến bình luận đều đánh giá sự nhanh nhạy, kịp thời của anh đã giúp cứu một mạng người.

Theo anh Chính, tình huống xảy ra rất bất ngờ. Bằng kinh nghiệm lái tàu nhiều năm, anh phán đoán người đàn ông sẽ băng qua đường ray. Nếu không cho cả đoàn tàu dừng lại, chắc chắn sẽ xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Lái tàu phanh khẩn cấp cứu mạng người đàn ông đang băng qua đường ray (Nguồn: Đường sắt Việt Nam).

"Điều kiện lý tưởng để phanh đoàn tàu là khoảng cách 800m so với chướng ngại vật. Lúc đó, người đàn ông cách tôi hơn 300m, tôi bắt buộc phải dùng phanh khẩn cấp. May mắn đoàn tàu vừa dừng lại thì ông ấy đã bước sang vị trí an toàn", anh Chính cho biết.

Trước khi anh Chính quyết định phanh khẩn cấp, nhân viên trực gác nhìn thấy người đàn ông đi bộ chậm chạp qua đường ray nên hô hoán, tuýt còi cảnh báo. Cụ ông vẫn bất chấp nguy hiểm nên nhân viên trực gác vội vã chạy lại, cố gắng ngăn cản đến mức vấp ngã ra đường.

"Với những người công tác trong ngành đường sắt, đó là sự nỗ lực, cố gắng làm hết trách nhiệm để đảm bảo bình yên cho người dân và chuyến tàu", anh nói.

Khoảnh khắc đoàn tàu dừng lại, không có va chạm xảy ra, anh Chính thực sự thở phào, đủ tinh thần để tiếp tục hành trình.

Điều đáng nói, người đàn ông suýt gây ra vụ tai nạn thản nhiên bước tiếp, không nói một lời xin lỗi. Anh Chính cho rằng: "Có lẽ họ đã quen với việc đi qua đường ray như vậy".

Công tác trong ngành đường sắt đã 11 năm, anh Chính liên tục rong ruổi theo những chuyến tàu hàng kể cả những ngày Tết đến xuân về.

Anh Chính đã có 11 năm công tác trong ngành đường sắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Chính, để đáp ứng điều kiện làm lái tàu, anh phải học 2 năm tại trường của ngành đường sắt, sau đó trải qua 6 năm phụ lái, tích luỹ kinh nghiệm và số quãng đường an toàn.

"Trong suốt thời gian phụ lái, bản thân không được để xảy ra bất kỳ sai sót hay vi phạm an toàn nào mới được phép thi lên lái chính. Tôi chính thức được lái chính từ năm 2022", anh chia sẻ.

Anh cho rằng, nghề lái tàu đòi hỏi sự tỉnh táo và khả năng quan sát cao độ. Bởi, tàu hỏa chở hàng hoá cùng tính mạng của hàng trăm hành khách, không thể dừng ngay lập tức như ô tô.

Năm 2023, anh từng phải phanh khẩn cấp, tránh va chạm với một cụ bà đang băng qua đường ray để về nhà.

Thời điểm đó, khi di chuyển qua ga Bảo Hà, phán đoán cụ bà đang cố gắng đi qua đường ray, anh Chính phải dùng phanh khẩn cấp. Chưa đầy 15 giây, cả đoàn tàu dừng lại trước cụ bà với khoảng cách chỉ tính bằng cm.

"Đó thực sự là khoảnh khắc thót tim. Nếu tàu trôi thêm một chút, vụ tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra", anh nói.

Trong khi hành nghề lái tàu, anh Chính nhận thấy, một bộ phận người dân còn chủ quan, thiếu ý thức, chủ quan khi băng qua đường ray bất chấp nguy hiểm.

Anh mong muốn, bà con cần tuân thủ các quy định, dừng lại khi rào chắn đã hạ, không nên cố băng qua khi tàu đang tới gần để tránh những vụ va chạm nguy hiểm đến tính mạng.