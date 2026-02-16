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Lai rai món này, nhiều người tá hỏa khi biết calo bằng 3 bát cơm

Nhiều loại hạt, trái cây sấy, snack được gắn mác tốt cho sức khỏe xuất hiện trên khay bánh kẹo ngày Tết chưa chắc đã ít calo như nhiều người lầm tưởng.
Đọc thêm : Lai rai món này dịp Tết, nhiều người tá hỏa khi biết calo bằng 3 bát cơm