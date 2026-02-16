Lai rai món này dịp Tết, nhiều người tá hỏa khi biết calo bằng 3 bát cơm

Lai rai món ăn vặt lành mạnh, nhiều người tá hỏa khi biết lượng calo bằng 3 bát cơm (Video: Thương Huyền - Đỗ Ngọc Lưu).

Nhiều năm trở lại đây, xu hướng ăn uống “healthy”, lành mạnh đã phản ánh thay đổi tích cực của nhiều người khi bắt đầu sử dụng các thực phẩm như các loại hạt, trái cây sấy, granola, đồ ăn vặt ít calo… Trong dịp Tết, các sản phẩm này trở thành món ăn lai rai, được yêu thích trong các cuộc sum họp bạn bè, người thân.

Xu hướng ăn uống lành mạnh đã khiến nhiều người lựa chọn các loại hạt, snack ăn vặt healthy để thay thế bánh kẹo truyền thống trên khay bánh kẹo ngày Tết (Ảnh minh họa: Getty).

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, nếu không hiểu đúng về khẩu phần và năng lượng của từng loại sản phẩm này, vô tình khiến cơ thể nạp thừa calo, tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Một số loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều, macca, hướng dương… được biết đến chứa đạm thực vật, chất béo không bão hoà, vitamin E và nhiều vi chất tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, nhiều người thường “quên” mất mật độ năng lượng của hạt rất cao.

PGS.TS BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Một lượng hạt có thể cung cấp từ 500-600 calo, tương đương với gần 3 bát cơm. Điều đáng nói trong những ngày Tết, ăn hạt rất khó kiểm soát khẩu phần nên nhiều người không nhận ra mình đã nạp năng lượng tương đương với một bữa chính”.

Theo PGS.TS BS Nguyễn Trọng Hưng, các loại hạt giàu đạm, giàu chất béo thực vật nhưng cũng rất giàu năng lượng, chỉ một bát hạt nhỏ có thể nạp tới 600 calo (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

BS Hưng cảnh báo thêm, dù hạt là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn không kiểm soát, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng thừa cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa…

Song song với hạt, thị trường bánh kẹo Tết xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm được quảng cáo là “ít calo”, “eat clean” như: bánh quy yến mạch, thanh granola, trái cây sấy không đường, rau củ sấy…

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều sản phẩm được gắn mác “ít calo” được bổ sung thêm đường, mật ong, siro để tăng hương vị, vô tình khiến lượng calo trong các sản phẩm này nhiều hơn chúng ta tưởng.

Một số loại snack ăn vặt được cho thêm đường, mật ong, muối… để tăng hương vị, vô tình làm cho món ăn cũng có lượng calo tương đương bánh kẹo bình thường (Ảnh minh họa: Getty).

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, ít calo không có nghĩa đó là thực phẩm có thể ăn thoải mái mà không lo dư thừa năng lượng.

“Người tiêu dùng cần đọc kỹ bảng thành phần và thông tin dinh dưỡng ghi trên bao bì sản phẩm. Không chỉ quan tâm đến mỗi calo mà phải chú ý cả hàm lượng chất béo, lượng đường, muối, kích thước khẩu phần để điều chỉnh lượng ăn cho phù hợp”, BS Hưng khuyến cáo.

Lượng calo tham khảo trong một số loại hạt:

- 100g hạnh nhân: khoảng 570-600 calo

- 100g hạt điều: khoảng 550-580 calo

- 100g óc chó: khoảng 650 calo

- 100g macca: có thể lên tới 700-720 calo

Mặc dù các loại hạt này đều chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, các chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người chỉ nên ăn 28-42g hạt (tương đương 150-200 calo) mỗi ngày để tối ưu lợi ích của hạt mà không dư thừa calo.