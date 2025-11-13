Video
video cùng chuyên mục

Lại Mai Hoa mở màn và kết màn ngày đầu tiên của Tuần lễ thời trang

Lại Mai Hoa gây chú ý khi xuất hiện ở cả hai vị trí mở màn và kết màn trong đêm đầu tiên Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025.
Đọc thêm : Quán quân Next Top Model 1,84m vấp ngã lại đứng lên bản lĩnh trên sàn diễn