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Lạc đà Guanaco vùng vẫy tuyệt vọng, tìm cách thoát khỏi hàm của báo sư tử

Đoạn video cho thấy khoảnh khắc một con báo sư tử rượt đuổi và tấn công con lạc đà Guanaco, loài lạc đà có kích thước to lớn sống tại Nam Mỹ.
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