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Kỳ bí hiện tượng “đá nở hoa” đỏ, vàng ở Đà Nẵng

Người dân hiếu kỳ tìm về sông Trạm (xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng) để tận mắt chứng kiến hiện tượng “đá nở hoa” với những mảng màu đỏ, vàng rực rỡ.
Đọc thêm : Kỳ bí hiện tượng “đá nở hoa” đỏ, vàng ở Đà Nẵng