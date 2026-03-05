Kỳ bí hiện tượng “đá nở hoa” đỏ, vàng ở Đà Nẵng

Những ngày qua, hiện tượng "đá nở hoa" với lớp màu đỏ rực rỡ bám dưới chân tảng đá lớn tại sông Trạm (một nhánh sông Tiên), đoạn qua thôn 2, xã Thạnh Bình, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc thành phố Đà Nẵng), đã thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân và du khách.

Theo người dân địa phương, khoảng mùng 4 Tết (ngày 20/2), khi mực nước sông rút, một lớp màu đỏ rực bất ngờ xuất hiện dưới chân tảng đá lớn. Hình ảnh độc đáo này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người đổ về khu vực để tận mắt chứng kiến.

Hình ảnh anh Bảo chụp vào ngày 27/2 (Ảnh: Trung Bảo).

Sáng 4/3, dù mưa lớn khiến mực nước sông dâng cao, việc tiếp cận tảng đá gặp khó khăn, phóng viên Dân trí ghi nhận một vệt đỏ nổi bật bám dưới chân tảng đá. Lớp màu này không bị trôi khi tạt nước vào.

Anh Trần Trung Bảo (trú xã Thạnh Bình), người dân sống gần khu vực cho biết hình ảnh anh chụp ngày 27/2 cho thấy ít nhất hai vị trí dưới chân tảng đá hình thành lớp xốp màu đỏ rực rỡ, mà anh gọi là "đá nở hoa".

Người dân nói về hiện tượng “đá nở hoa” đỏ, vàng ở Đà Nẵng (Video: Hoài Sơn).

Ông Lê Long (67 tuổi, trú thôn 2, xã Thạnh Bình) cho biết hiện tượng này xuất hiện khoảng mùng 4 Tết, với màu sắc đẹp nhất vào ngày 26/2. Tuy nhiên, sau đó một nhóm thanh niên đã gỡ mất một mảng lớn "hoa" mang đi.

Bà Bùi Thị Tuấn (70 tuổi, trú xã Thạnh Bình), nhà gần khu vực tảng đá xác nhận trước đó tảng đá bình thường, không có hiện tượng lạ. Bà cho biết "hoa đá" thay đổi màu liên tục, từ vàng sang đỏ, rồi trắng khi tàn. Thời điểm phóng viên ghi nhận, "hoa đá" đã tàn đi đáng kể.

Hình ảnh "đá nở hoa" được anh Tiện chụp ngày 2/3 (Ảnh: Xuân Tiện).

Theo giai thoại tại địa phương, hiện tượng "đá nở hoa" không xuất hiện hàng năm, mà có thể 2-3 năm hoặc 6 năm mới nở rộ một lần. Lần gần nhất được người dân chứng kiến là vào năm 2024.

Anh Nguyễn Xuân Tiện (44 tuổi, trú xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng) cho biết, ngày 2/3 anh đã cùng bạn bè đến xem và ghi lại hình ảnh lớp "hoa" màu vàng trải dài dưới chân đá. Anh Tiện bày tỏ sự ngạc nhiên trước hiện tượng lạ mắt này.

Hình ảnh chụp ngày 4/3, vị trí khoanh tròn trùng khớp với lời kể "hoa" bị gỡ mất một mảng lớn của người dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, xác nhận hiện tượng "đá nổi một vệt đỏ" hay "đá nở hoa" từng xuất hiện vài năm trước và gây xôn xao dư luận. Năm nay, địa phương cũng đã được thông báo về sự trở lại của hiện tượng này.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương cũ (xã Tiên An cũ), khi hiện tượng này xuất hiện, các nhà khoa học đã về kiểm tra, nghiên cứu và nhận định đây thực chất chỉ là địa y mọc trên đá.

Về quan niệm dân gian cho rằng năm nào "đá nở hoa" thì năm đó nắng nóng kéo dài, ông Lin cho biết đây chỉ là lời truyền miệng, chưa có cơ sở khoa học để chứng minh.