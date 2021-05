Kịp thời chặn xe máy do hai người đàn ông say xỉn điều khiển

Nhận thấy hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và lạng lách do say rượu, những người tham gia giao thông trên đường đã lập tức can thiệp và chặn chiếc xe này lại để tránh gây tai nạn cho bản thân và những người xung quanh. Hành động đẹp này đã được nhiều người cảm phục...