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Kinh tế Trung Quốc khởi sắc đầu năm 2026

Sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và thương mại đối ngoại của Trung Quốc đồng loạt cải thiện trong hai tháng đầu năm, cho thấy nền kinh tế khởi đầu năm 2026 với tín hiệu tích cực.
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