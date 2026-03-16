Trung Quốc tự tin nguồn cung dầu trước biến động giá năng lượng

Ngày 16/3, ông Fu Linghui - phát ngôn viên Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc - cho biết các xung đột địa chính trị gần đây tại Trung Đông đã khiến giá dầu quốc tế dao động mạnh, làm dấy lên nhiều lo ngại trên thị trường.

Tuy vậy, Trung Quốc vẫn có "năng lực cung ứng năng lượng tương đối mạnh" cùng nguồn dự trữ vững, đủ để đối phó với sự biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo ông Fu, hiện vẫn còn nhiều yếu tố bất định có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng quốc tế, do đó cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mức độ tác động đối với giá cả trong nước.

Trong bối cảnh đó, dữ liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn ghi nhận khởi đầu tích cực trong 2 tháng đầu năm. Sản lượng công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức tăng trong tháng 12 năm ngoái.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự cải thiện của nhu cầu nội địa, xuất khẩu mạnh hơn và hiệu quả của các chính sách kinh tế vĩ mô.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 2,8% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, giúp chi tiêu cho giao thông, du lịch và dịch vụ tăng mạnh.

Trong khi đó, thương mại đối ngoại tăng trưởng đáng chú ý, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 18,3% trong hai tháng đầu năm, nhờ nhu cầu toàn cầu cải thiện và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Trung Quốc được nâng cao.

Dù vậy, giới chức Trung Quốc cũng thừa nhận nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức, bao gồm môi trường bên ngoài nhiều bất ổn, rủi ro địa chính trị gia tăng và tình trạng mất cân đối giữa cung mạnh và cầu còn yếu trong nước.