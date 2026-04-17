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"Kình ngư" Ánh Viên bơi cùng cá mập ở biển Maldives

Tới Maldivies dự giải bơi biển quốc tế, 'kình ngư' Nguyễn Thị Ánh Viên đã trải nghiệm tour lặn biển cùng cá mập nhám. Đây cũng là tour hút khách du lịch tại đây.
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