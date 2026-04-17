"Kình ngư" Ánh Viên gây sốt với khoảnh khắc bơi cùng cá mập ở biển Maldives

Giữa tháng 4 vừa qua, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự giải bơi biển Oceanman Maldives 2026. Cô góp mặt tại các nội dung 10km, 2km và tiếp sức đồng đội.

Tới dự giải lần này, "kình ngư" Việt Nam khiến giới chuyên môn quốc tế ngả mũ thán phục khi giành 4 HCV.

Ánh Viên tham dự giải bơi lội ở Maldives (Ảnh: Olane Vietnam).

Tranh thủ trong chuyến đi này, cô gái vàng trong làng bơi lội của Việt Nam cũng tranh thủ trải nghiệm tour lặn biển cùng cá mập nhám. Đây vốn là hoạt động du lịch phổ biến và đặc biệt hút khách ở Maldives.

Khác với những loài cá mập dữ tợn như nhiều người thường hình dung, cá mập ở Maldives thuộc loài "Nurse Shark" (tạm dịch: cá mập nhám hay cá mập y tá). Dù thuộc họ cá mập nhưng loài này khá hiền lành. Chúng xuất hiện ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới ven Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương cũng như biển Caribbean.

Do phần đầu có hình dạng giống như đang đội mũ y tá nên chúng có tên gọi như vậy. Dù có kích thước lớn và hàm răng sắc nhọn, loài cá này khá thân thiện với con người. Du khách hoàn toàn có thể bơi lặn cùng chúng.

"Kình ngư" Ánh Viên bơi cùng cá mập ở biển Maldives (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Nhằm phục vụ nhu cầu của du khách, đảo Maafushi thường sẵn dịch vụ này, phục vụ rất chuyên nghiệp với các mức giá khác nhau. Giá thường dao động trong khoảng 100 USD (2,6 triệu đồng), tùy theo từng địa điểm, phân khúc tour. Mức giá này bao gồm cả tiền típ, có đầy đủ ê-kíp đi cùng.

Các tour tại khu nghỉ dưỡng kèm thêm dịch vụ cao cấp và chụp hình flycam có giá cao hơn.

Theo tìm hiểu, bất cứ du khách chưa biết bơi hay lặn biển đều có thể trải nghiệm dịch vụ. Mỗi du khách sẽ được trang bị một ống thở và chân vịt hoặc phao bơi. Nước biển ở Maldives trong vắt khiến du khách dễ quan sát, tìm hiểu về đặc tính tự nhiên của các loài sinh vật biển.

Nữ du khách Việt bơi cùng cá mập ở Maldives (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đi cùng thợ lặn chuyên nghiệp, du khách sẽ được đưa tới những vùng biển đẹp nhất, có thợ quay giúp những video "sống ảo" ấn tượng từ trên cao và cả dưới nước.

Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam sang Maldives nên du khách phải quá cảnh ở nước thứ 3 có đường bay trực tiếp là Malaysia.

Các giấy tờ cần thiết khi nhập cảnh gồm hộ chiếu còn hạn sử dụng trong vòng 6 tháng, giấy xác nhận đặt phòng khách sạn, vé máy bay khứ hồi hoặc vé dừng tại đất nước thứ 3, tờ khai thông tin để kiểm tra tại cửa hải quan.

Thông thường, du khách sẽ thuê ê-kíp đi cùng để giúp quay phim, chụp ảnh dưới nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ thủ đô Male, du khách có thể di chuyển tới các đảo bằng phà, tàu cao tốc hoặc thủy phi cơ. Cứ 10 phút sẽ có một chuyến nên du khách thoải mái thăm thú, không sợ mất nhiều thời gian chờ đợi.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có dịch vụ đưa đón khách từ sân bay tới địa điểm du lịch mong muốn. Với những khu vực lưu trú ở xa, nhân viên sẽ tới đón khách trực tiếp bằng thủy phi cơ.

Maldives là quốc đảo thiên đường tại Ấn Độ Dương, nổi tiếng với hơn 1.000 đảo san hô, nước biển xanh trong vắt và các căn hộ lưu trú trên mặt nước sang trọng. Thời điểm lý tưởng nhất là từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm.

Du khách Việt Nam tới đây được miễn visa 30 ngày. Đây là hình thức "visa on arrival" (cấp tại cửa khẩu) miễn phí, áp dụng cho mục đích du lịch. Du khách chỉ cần hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, vé máy bay khứ hồi và xác nhận đặt phòng khách sạn.