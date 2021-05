Kim So Yeon trả lời phỏng vấn

Kim So Yeon sinh năm 1980 và bắt đầu nổi tiếng trên truyền hình với vai diễn phản diện trong bộ phim All About Eve (Tình yêu trong sáng) cộng tác cùng Chae Rim và Jang Dong Gun. Vẻ đẹp sang trọng, khuôn mặt sáng, làn da trắng và đôi mắt sắc khiến các đạo diễn luôn chọn cô cho những vai diễn phản diện, cá tính.