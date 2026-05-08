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Kịch tính màn vây bắt cá sấu ăn thịt người tại Nam Phi

Các sĩ quan cảnh sát tại Nam Phi đã triển khai một chiến dịch nguy hiểm nhằm vây bắt một con cá sấu ăn thịt người ngay giữa dòng sông đầy rẫy loài bò sát nguy hiểm.
Đọc thêm : Kịch tính màn vây bắt cá sấu ăn thịt người tại Nam Phi