Kịch tính màn vây bắt cá sấu ăn thịt người tại Nam Phi

Cảnh sát thành phố Vanderbijlpark mở cuộc tìm kiếm sau khi nhận được tin báo một doanh nhân mất tích nhiều ngày.

Sau quá trình tìm kiếm, chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy bị mắc kẹt trên một cây cầu ngập nước bắc qua sông Komati, phía đông bắc Nam Phi. Đây là con sông có mật độ cá sấu sông Nile dày đặc, loài cá sấu to lớn và hung dữ.

Cơ quan chức năng nhận định có thể chiếc xe đã bị mắc kẹt trong khi nạn nhân cố gắng lái xe vượt sông. Khi đến hiện trường, chiếc xe đã trống rỗng và không còn dấu hiệu nào của nạn nhân.

Máy bay trực thăng và máy bay không người lái đã được cảnh sát huy động để tìm kiếm nạn nhân. Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một con cá sấu nằm phơi nắng trên cồn đất nhỏ giữa sông với phần bụng phình to bất thường.

Johann Potgieter, chỉ huy lực lượng cứu hộ, cho biết kinh nghiệm trong nghề nhiều năm khiến họ nghi ngờ rằng con cá sấu này vừa ăn no và không loại trừ bữa ăn của nó chính là con người.

“Ngoài chiếc bụng căng phồng bất thường, con cá sấu gần như không phản ứng, cũng không tìm cách lao xuống nước dù nghe tiếng trực thăng và máy bay không người lái”, ông Potgieter nói.

Cảnh sát sau đó đã nổ súng tiêu diệt con vật và triển khai một nhiệm vụ được mô tả là “cực kỳ nguy hiểm, phức tạp” để đưa xác cá sấu lên bờ. Một sĩ quan được thả bằng dây cáp từ trực thăng xuống giữa sông, tiếp cận xác cá sấu rồi buộc dây thừng vào cổ con vật để kéo vào vị trí an toàn.

Con cá sấu được xác định thuộc loài cá sấu sông Nile, dài khoảng 4,5m và nặng gần 500kg.

Sau khi mổ khám, các chuyên gia phát hiện trong dạ dày con vật có nhiều phần thi thể người. Nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác định các phần thi thể này có thuộc về doanh nhân mất tích hay không.

Nhiều loại giày dép khác nhau cũng được tìm thấy bên trong ruột của con cá sấu, cho thấy khả năng con vật đã ăn thịt không phải chỉ một người.

Cá sấu sông Nile - Loài động vật ăn thịt đáng sợ

Sông Komati, nơi nạn nhân bị mất tích, là nơi sinh sống của loài cá sấu sông Nile với mật độ rất lớn. Cá sấu sông Nile là loài cá sấu nước ngọt lớn nhất thế giới, khi trưởng thành thường dài từ 4,5 đến 5,5 mét, đôi khi lên đến hơn 6 mét, nặng từ 200 đến 400kg; một số cá thể có thể đạt tới 700kg.

Kích thước cá thể thay đổi theo vùng địa lý, nhưng con đực thường lớn hơn con cái khoảng 30%.

Cá sấu sông Nile sẵn sàng tấn công và ăn thịt đồng loại trong trường hợp thức ăn trở nên khan hiếm (Ảnh: Kruger).

Mặc dù mang tên "sông Nile", loài cá sấu này phân bố rộng khắp khu vực phía nam sa mạc Sahara và cả đảo Madagascar, không chỉ giới hạn ở dòng sông Nile nổi tiếng.

Cá sấu sông Nile là loài ăn tạp và cực kỳ hung dữ. Cá thể non ăn côn trùng, động vật không xương sống hoặc cá nhỏ, còn những con trưởng thành săn mọi loài trong khu vực sinh sống, từ cá, linh dương, trâu rừng, ngựa vằn… cho tới cả con người.

Chúng thậm chí có thể giết và ăn thịt sư tử trưởng thành nếu có cơ hội. Trong điều kiện khan hiếm thức ăn, cá sấu còn ăn thịt đồng loại hoặc các loài cá sấu khác.