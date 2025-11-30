Video
Kích thước to lớn của “hổ vương” tại Ấn Độ

Dù chỉ mới được 3 năm tuổi, con hổ đực Bengal có tên Mama - sống tại vườn Quốc gia Tadoba Andhari (Ấn Độ) - đã gây kinh ngạc khi sở hữu kích thước vô cùng to lớn.
