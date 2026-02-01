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Kích thước to lớn của giống gà kỳ lân

Gà kỳ lân (còn có tên gọi gà Brahma) là giống gà to lớn nhất thế giới, thường được mệnh danh là “vua gà”. Giống gà này có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng được lai tạo hoàn chỉnh tại Mỹ.
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