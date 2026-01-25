Video
video cùng chuyên mục

Kích thước khổng lồ của một cá thể hổ Bengal tại Ấn Độ

Một con hổ Bengal sống tại Vườn Quốc gia Kaziranga (Ấn Độ) khiến nhiều người phải kinh ngạc vì kích thước to lớn của nó. Con vật còn nổi bật nhờ bộ lông ngả vàng và trắng.
