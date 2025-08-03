Video
video cùng chuyên mục

Kích thước đáng kinh ngạc của chiếc máy xúc lớn nhất thế giới

Đoạn video quay cận cảnh PC8000 đã cho thấy kích thước khổng lồ đáng kinh ngạc của chiếc máy xúc này.
Đọc thêm : Clip “tên cướp điện thoại bị cô gái hạ gục và tóm gọn” nổi bật tuần qua