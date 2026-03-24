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Khu vực Erbil ở Iraq, nơi có căn cứ Mỹ hứng "mưa hỏa lực"

Khu vực Erbil ở Iraq, nơi có căn cứ Mỹ dường như hứng "mưa hỏa lực" từ các tên lửa mang đầu đạn chùm. Chưa rõ nước nào hay nhóm vũ trang nào tiến hành đòn tập kích này.
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