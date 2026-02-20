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Không vượt ẩu để trở về nhà an toàn

Đừng để sự vội vã làm mờ đi mục tiêu lớn nhất của chúng ta, đó là trở về nhà bình an.
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