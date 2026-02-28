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Không quân Mỹ cùng sát cánh với Israel trong chiến dịch tấn công Iran?

Không quân Mỹ được cho là cùng sát cánh với Israel trong chiến dịch tấn công Iran, trong đó thủ đô Tehran là tâm điểm.
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