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Không quân Israel san phẳng tòa nhà cao tầng ở Beirut, Li Băng

Không quân Israel san phẳng tòa nhà cao tầng ở Beirut, Li Băng mà họ cho là được nhóm vũ trang Hezbollah sử dụng làm sở chỉ huy.
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