Video
video cùng chuyên mục

Không khí sôi động ở các địa điềm thi đấu SEA Games

Lượng khán giả bên trong các địa điểm thi đấu càng đông, hiệu ứng âm thanh từ những tiếng reo hò càng lớn, càng khiến cho người xem cảm thấy hào hứng.
Đọc thêm : Tác nghiệp SEA Games, phóng viên Dân trí thành “thổ địa” bất đắc dĩ