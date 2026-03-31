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Không khí rực lửa của CĐV Việt Nam trước trận đấu với Malaysia

Chiều 31/3, hàng vạn CĐV đã có mặt tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, tạo nên bầu không khí sôi động và rực lửa.
Đọc thêm : "Chảo lửa" Thiên Trường rực sắc đỏ trước trận đội tuyển Việt Nam - Malaysia