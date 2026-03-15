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Không khí rộn ràng ở các điểm bầu cử tại TPHCM

Sáng 15/3, phóng viên Dân trí có mặt tại nhiều điểm bỏ phiếu ở TPHCM, ghi nhận không khí rộn ràng khi đông đảo cử tri đến xem danh sách ứng cử viên và thực hiện quyền bầu cử.
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