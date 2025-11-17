Video
video cùng chuyên mục

Không khí Giáng sinh phủ kín Tokyo Disneyland

Tọa lạc tại Urayasu, tỉnh Chiba, cách trung tâm Tokyo (Nhật Bản) không xa, Tokyo Disneyland là công viên chủ đề đầu tiên của Disney được xây dựng bên ngoài nước Mỹ.
Đọc thêm : Lạc vào Tokyo Disneyland mùa lễ hội, du khách Việt say mê trải nghiệm