Lạc vào Tokyo Disneyland mùa lễ hội, du khách Việt say mê trải nghiệm

Khai trương từ năm 1983, Tokyo Disneyland nhanh chóng trở thành điểm đến mang tính biểu tượng, thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

Không khí Giáng sinh phủ kín Tokyo Disneyland (Video: Ngọc Lan).

Những ngày cuối năm, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp công viên. Từ lối vào đến các khu vực chủ đề, những dải đèn rực rỡ, cây thông khổng lồ và các mô hình trang trí đã mang đến không gian lễ hội.

Đây cũng là mùa cao điểm du lịch, lượng khách đông đúc nhưng công viên vẫn vận hành trật tự, nhịp nhàng và thân thiện.

Bên trong công viên luôn đông đúc, nhưng du khách đều xếp hàng trật tự (Ảnh: Ngọc Lan).

Ngay khi bước vào Disneyland, nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm tàu hỏa nội khu. Để lên được toa tàu này, mọi người thường phải xếp hàng dài nhưng tâm trạng vẫn háo hức.

Chuyến tàu đưa họ xuyên qua những khu vườn, thảm thực vật xanh mát và đặc biệt là đoạn đường đi qua “vườn khủng long” với tạo hình 3D sống động như thật.

Khung cảnh cổ tích hiện ra khi du khách di chuyển trên chuyến tàu "It’s a Small World" (Ảnh: Ngọc Lan).

Bên cạnh đó, trải nghiệm dạo thuyền trong khu “It’s a Small World” cũng là điểm nhấn, khi du khách trôi nhẹ trên mặt nước, chiêm ngưỡng các mô hình văn hóa thế giới trong tiếng nhạc vui tươi đặc trưng.

Từ khoảng 11h trưa, nhiều người đã tập trung bên các khu vực trình diễn để chờ xem "Lễ hội Sắc màu" - show diễn (chương trình biểu diễn) bắt đầu lúc 15h30.

Khi hoàng hôn buông xuống, công viên trở nên lung linh hơn với ánh sáng từ lâu đài Cinderella và hệ thống đèn trang trí khắp lối đi. Những nhân vật hoạt hình quen thuộc như Mickey, vịt Donald… xuất hiện trong đoàn diễu hành, khiến các tuyến đường bùng nổ tiếng reo hò và sự phấn khích của du khách.

Các nhân vật hoạt hình quen thuộc xuất hiện trong chương trình (Ảnh: Ngọc Lan).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hồng Nhung, người đã sống hơn 7 năm tại Tokyo, cho biết chị đến Disneyland rất nhiều lần nhưng cảm xúc mỗi lần đều như mới. Theo chị, công viên lúc nào cũng đông nhưng mọi hoạt động đều vận hành trật tự, nhẹ nhàng.

“Mỗi trò chơi đều mang lại một cảm giác khó quên. Có show tuy ngắn mà tiếng cười, âm thanh khiến tôi như đang bước vào thế giới hoạt hình thật sự”, chị Nhung chia sẻ.

Theo trang thông tin của Tokyo Disney Resort, giá vé một ngày dao động theo lịch hoạt động, với giá vé trung bình từ 8.000 đến 10.000 yên Nhật (1,4-1,7 triệu đồng). Trong mùa cao điểm hoặc đối với các loại vé đặc biệt có thể cao hơn nhiều.

Một bé gái xin chữ ký từ nhân vật hoạt hình yêu thích (Ảnh: Ngọc Lan).

Tokyo Disneyland nằm ngay cạnh ga Maihama - nơi tuyến JR Keiyo và Musashino đi qua - thuận tiện cho việc di chuyển từ trung tâm Tokyo.

Vào mùa lễ hội, công viên tổ chức nhiều chương trình ánh sáng và trình diễn đặc biệt, trong đó có show chiếu hình tại Lâu đài Cinderella hay pháo hoa đêm. Tất cả tạo nên bầu không khí kỳ ảo, khiến người lớn lẫn trẻ nhỏ đều khó rời mắt.

Tuy nhiên, ở bất kỳ mùa nào, đặc biệt là dịp Giáng sinh, Tokyo Disneyland luôn mang đến cho mọi người cảm giác như đang lạc vào thế giới thần tiên.

Nhiều du khách mặc chọn trang phục chuột Mickey khi đến đây (Ảnh: Ngọc Lan).

Với quy mô lớn, nhiều khu chủ đề, hàng chục trò chơi và show diễn trải dài cả ngày, du khách cần ít nhất hai ngày để có thể trải nghiệm trọn vẹn Tokyo Disneyland.

Nhiều du khách có kinh nghiệm khuyên nên đặt vé trước để tránh tình trạng hết chỗ, đồng thời đến công viên sớm để giảm thời gian chờ đợi và chủ động lựa chọn những trò chơi nổi bật.