Không giảm tốc độ khi vào cua, bán tải gây tai nạn liên hoàn

Dù đi qua đoạn đường cong, tài xế chiếc bán tải vẫn di chuyển với tốc độ cao dẫn đến mất lái, lấn sang làn đường ngược chiều và gây ra một vụ tai nạn liên hoàn.
