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Không chủ quan với nguy cơ tái phát ung thư tuyến giáp

(Dân trí) - Tái phát là nguy cơ có thể gặp ở hầu hết các bệnh ung thư, trong đó có ung thư tuyến giáp, ngay cả khi người bệnh đã được điều trị.
Đọc thêm : Không chủ quan với nguy cơ tái phát ung thư tuyến giáp