Không chủ quan với nguy cơ tái phát ung thư tuyến giáp (Video: Hải Yến - Công Khanh).

Theo ThS. BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, ung thư tuyến giáp có thể tái phát dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tái phát có thể xuất hiện ở phần mô tuyến giáp còn lại sau phẫu thuật cắt bán phần, hoặc từ những tế bào ung thư vi thể còn tồn tại tại các nhóm hạch nhỏ, vốn rất khó phát hiện và tiếp cận trong quá trình mổ.

Ngoài ra, với những người đã từng mắc ung thư tuyến giáp, nguy cơ xuất hiện các tế bào bất thường mới theo thời gian vẫn tồn tại, ngay cả khi tổn thương tại thời điểm phẫu thuật đã được xử lý triệt để. Chính vì vậy, theo dõi sau điều trị là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả người bệnh.

Người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ, thực hiện siêu âm vùng cổ, xét nghiệm và các đánh giá chuyên sâu theo chỉ định của bác sĩ. Tái phát nếu được phát hiện sớm thường có nhiều lựa chọn điều trị hơn, mức độ can thiệp nhẹ nhàng hơn và hiệu quả kiểm soát bệnh cũng cao hơn so với khi phát hiện muộn.

Theo bác sĩ Quang, yếu tố quan trọng nhất giúp giảm nguy cơ tái phát nằm ngay từ cuộc mổ đầu tiên. Khi bệnh được phát hiện sớm, được phân loại đúng giai đoạn, lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp và phẫu thuật được thực hiện kỹ lưỡng, chi tiết, nguy cơ tái phát sẽ được đưa về mức thấp nhất có thể.

Trong trường hợp nghi ngờ tái phát, nhiều người bệnh lo lắng về khả năng phải phẫu thuật lại. Tuy nhiên, bác sĩ Quang cho biết phẫu thuật lại thường phức tạp hơn lần đầu và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao hơn, vì vậy việc chỉ định can thiệp cần được cân nhắc rất thận trọng trên từng trường hợp cụ thể.